Beach Volley: Alfieri/Andreatta a Cracovia si fermano ai piedi del podio

CRACOVIA (POLONIA)- Con un pizzico di rammarico, ma con la soddisfazione di aver fatto un cammino davvero positivo, si è concluso il Future del Beach Pro Tour per la coppia italiana Alfieri/Andreatta che, dopo aver conquistato brillantemente le semifinali, si è dovuta accontentare del quarto posto perdendo dapprima 2-0 (21-15, 21-18) ai tedeschi Sowa/Just, fallendo l'ingresso in finale, e poi cedendo 2-1 (21-19, 19-21, 15-11) nella finale per il podio al cospetto dei belgi Vandecaveye/Vandecaveye 2-1 (21-19, 19-21, 15-11).

Nel match decisivo per il terzo posto partono a razzo i belgi, che si portano in avvio di primo set sul 7-0. Gli italiani, però, trovano le contromisure e pareggiano sul 9-9. Nella seconda parte del set Vandecaveye/Vandecaveye si portano nuovamente avanti e nel finale trovano lo spunto giusto per vincere il set 21-19.

Equilibrato e avvincente il secondo set. Nella fase centrale Alfieri e Andreatta sono risaliti in cattedra e hanno imposto il loro gioco (16-12). Nel finale una buona gestione generale ha permesso al duo tricolore di conquistare con merito il set (21-19).

All’insegna dell’equilibrio l’avvio del tie-break. Con il passare delle azioni, però, i belgi hanno incrementato il loro vantaggio (13-9) e si sono poi aggiudicati l’incontro (15-11).