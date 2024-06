Starting Six: Beinasco per la quinta volta di fila regina del beach volley

ROMA- Pasquale di Santillo, nella puntata odierna di Starting Six, ci porta a Bibione dove, nel weekend si è concluso Campionato Italiano di beach volley per società che ha visto il successo, per la quinta volta di fila della Beach Volley Training di Beinasco.

Un dominio assoluto per la società piemontese che non ha trovato rivali neanche nell'edizione 2024 imponendosi sia nel tabellone femminile che in quello maschile sia nella prima fase che nelle finali sul litorale veneto. Un dominio che permette alla BVT di battere l'ennesimo record che difficilmente potrà essere superato negli anni a venire.

Al secondo posto fra le donne il club di Basiglio l’I Follow Beach Volley mentre a completare il podio è stata la Romabeachtour.

Fra gli uomini piazze d'onore invertite rispetto al femminile con i romani della Romabeachtour al secondo posto e I Follow Beach Volley sul gradino più basso del podio.

Come noto, oltre alla classifica generale, sono state premiate anche le società vincitrici delle sedici singole categorie.

Le vittorie sia nel maschile che nel femminile qualificano la BVT, alla seconda edizione dell’European Cup Club, che si svolgerà tra settembre e ottobre, appuntamento organizzato dalla CEV che vedrà dunque i piemontesi cercare di alzare al cielo la Champions League 2024.

La Fipav, al di la dei risultati tecnici, può essere soddisfatta per i numeri record che le finali del Campionato Italiano hanno fatto registrare. 1270 atleti, 1370 match disputati, 66 ufficiali di gara e 94 campi utilizzati. Una crescita incredibile che certifica la crescita di tutto un movimento e la larga base di praticanti della della disciplina

Alla cerimonia di premiazione presenti Silvia Strigazzi, Consigliere Nazionale FIPAV, Fabio Galli, Coordinatore dell’Attività Territoriale FIPAV legata al beach volley e Massimo Dozzo, Responsabile Organizzativo di Raduni Sportivi.

Chiuso il Campionato per società ci si sposta sulla spiaggia di Caorle dove, dal 14 al 16 giugno, si scende in campo per la prima tappa Gold del Campionato del Campionato Italiano Assoluto 2024.

Match&Play ci offre l'intervista ad Alessandro Contadin, responsabile della Beach Volley Training, che, ai microfoni della Fipav, nell' analizzare l'ennesima vittoria della sua società, si è commosso fino alle lacrime.

In Talent Scout riflettori sulle società vincitrici nelle singole categorie.