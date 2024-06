Beach Volley: le azzurre ai quarti della CEV Nations Cup

JURMALA (LETTONIA) - Due vittorie e Pool B vinta alla grande. Le coppie italiane Scampoli/Bianchin e Orsi Toth/Bianchi hanno conquistato i quarti della CEV Nations Cup, in corso di svolgimento a Jurmala in Lettonia che riveste grande importanza perchè mette in palio l’ultimo pass europeo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il primo match di giornata ha visto Reka Orsi Toth e Giada Bianchi trionfare 2-1 (21-11, 20-22, 15-7) contro le slovene Javornik/Marolt M; successo azzurro confermato anche nella seconda uscita da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin contro la coppia Kotnik/Lovsin, superata agevolmente 2-0 (21-19, 21-14). Per le squadre azzurre in serata è arrivato poi l’importante 2-0 complessivo contro l’Austria; la sfida si è aperta con il successo firmato da Orsi Toth/Bianchi, vittoriose 2-0 (21-19, 21-15) contro Schutzenhofer/Plesiutschnig, mentre nell’ultimo impegno di giornata Scampoli/Bianchin hanno vinto 2-0 per forfait dell’altra coppia austriaca composta da Dorina e Ronja Klinger, team che si è dovuto fermare per problemi fisici. Le quattro vittorie hanno permesso dunque all’Italia di accedere ai quarti di finale, dove incontreranno una delle nazionali classificatasi seconda negli altri gironi. Il sorteggio per la sfida che vale l'accesso in semifinale si svolgerà in serata al termine di tutte le gare delle pool.