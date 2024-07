Beach Volley: Orsi Toth/Bianchi e Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti.vincono a Catania

TABELLONE FEMMINILE-

Netto il percorso di Reka Orsi Toth e Giada Bianchi; le azzurre hanno superato il main draw grazie ai successi su Arianna Barboni e Courtney Schwan (21-17, 21-19), Sara Franzoni ed Eleonora Gili (21-12, 21-17) e Giada Benazzi e Michela Lantignotti (21-19, 21-18); in semifinale è arrivato la vittoria contro Federica Frasca e Alice Gradini, superate 21-14, 21-13, mentre nella finalissima Orsi Toth/Bianchi hanno nuovamente battuto (21-15, 21-16) il team Benazzi/Lantignotti, ottenendo così il primo successo stagionale in campionato alla loro prima presenza; le azzurre saltarono Caorle perché impegnate nella CEV Nations Cup. Secondo posto confermato invece per la coppia Benazzi/Lantignotti; le atlete allenate da Alessandro Lucchi, hanno infatti bissato il risultato ottenuto nella prima tappa Gold di Caorle; ottime le vittorie ottenute su Sofia Arcaini/Claudia Puccinelli (20-22, 21-18, 15-7) e Sara Breidenbach/Chiara They (21-15, 21-12) nel quarto turno perdenti e in semifinale. A chiudere il podio Sara Breidenbach e Chiara They in virtù del 2-0 (24-22, 21-15) inflitto a Federica Frasca e Alice Gradini nella finale terzo quarto posto.

TABELLONE MASCHILE-

Nel tabellone maschile primo successo di coppia per Gerald NdrecajeFranco Arezzo di Trifiletti; i beniamini di casa hanno iniziato il proprio percorso con i successi nel main draw su Daniele Lupo e Ivan Zaytsev (23-21, 21-19), Federico Geromin e Matteo Camozzi (21-17, 21-18) e Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri (18-21, 21-19, 15-13), che è proseguito con la vittoria in semifinale su Luca Bigarelli e Riccardo Reggiani, superati al terzo set 21-16, 16-21, 15-12. Ndrecaj/Arezzo di Trifeletto hanno poi chiuso in bellezza il torneo grazie al 2-0 (22-20, 23-21) ottenuto in finale su Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, fermati dopo quattro vittorie e zero set persi. Terzo gradino del podio per Luca Bigarelli e Riccardo Reggiani dopo la vittoria al terzo set (24-22, 16-21, 15-13) contro Riccardo Copelli e Matteo Ingrosso nella finale terzo e quarto posto.

I PROSSIMI EVENTI | IL CALENDARIO COMPLETO-



LE TAPPE GOLD-

12-14 luglio, Montesilvano (PE) | Coppa Italia

6-8 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Finali

LE ALTRE TAPPE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

28-30 giugno, Catania

19-21 luglio, Beinasco (TO)

26-28 luglio, Cirò Marina (KR)

2-4 agosto, Marina di Modica (RG)

9-11 agosto, Cordenons (PN)

23-25 agosto, Vasto (CH)