Beach Volley: Nicolai/Cottafava cedono al tie break in semifinale

La gara lascia un po' l’amaro in bocca perché Paolo e Samuele hanno espresso un buon beach volley vincendo anche il primo set. Nel secondo e terzo parziale c’è stato, invece, il pronto ritorno degli avversari che quindi volano in finale.

In precedenza il tuo tricolore aveva battuto ai quarti i polacchi Bryl/Loriak per 2-1 (21-16, 18-21, 15-10).

Paolo e Samuele scenderanno nuovamente in campo domani alle ore 13 quando ad attenderli ci sarà la finale per il terzo e quarto posto contro George/Andre. La coppia brasiliana è stata superata nell’altra semifinale dai norvegesi Mol/Sorum.