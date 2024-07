Beach Volley: gli azzurrini Iurisci-Zoeschg d’oro agli Europei Under 18

KACHRETI (GEORGIA)- Sono terminati oggi a Kachreti i Campionati Europei Under 18 di beach volley. Medaglia d’oro nel tabellone maschile per gli italiani Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg. Un percorso netto per la coppia azzurra che non conosce sconfitta nella quattro giorni in Georgia. Due le vittorie odierne, contro la Lettonia del duo Andrejevs R./D?dens per 2-0 (21-17, 21-16) prima in semifinale e contro la Germania di Bungert/Pieper al tie-break (19-21, 21-17, 15-9) nella finale per il primo e secondo posto.