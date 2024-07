Beach Volley: a Montesilvano assegnata la Coppa Italia

MONTESILVANO (PESCARA)- Si è conclusa a Montesilvano la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Fonzies di beach volley che ha assegnato anche la Coppa Italia 2024. Sara Breidenbach e Chiara They nel tabellone femminile e Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta in quello maschile sono i vincitori dell'ambito trofeo nazionale.

La finale femminile che ha visto opposte They e Breidenbach a Michela Lantignotti e Giada Benazzi 2-1 (13-21, 28-26, 15-12) è stata una sfida intensa, di altissimo livello, tra due coppie che durante tutto il weekend hanno dimostrato l’ottimo stato di forma e che potranno sicuramente essere protagoniste nelle prossime tappe del circuito tricolore targato Federazione Italiana Pallavolo. Questa mattina in semifinale They e Breidenbach avevano superato Bianchi-Orsi Toth per 2-0 (21-17, 21-14). Breidenbach bissa, dunque, la vittoria in Coppa Italia, dopo quella ottenuta lo scorso anno sempre a Montesilvano in coppia nel 2023 con Giada Benazzi.

Sul terzo gradino del podio femminile sono salite le azzurre Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, che hanno superato in due set (23-21, 21-15)Jessica Belliero e Greta Cavestro. MVP del torneo femminile è stata eletta Chiara They. Il campo centrale allestito sul lungomare di Montesilvano è stato poi il teatro della finale maschile che ha visto il trionfo di Alfieri-Andreatta su Ivan Zaytsev e Daniele Lupo 2-0 (21-11, 17-21, 15-13) . Una finale combattuta che ha entusiasmato il pubblico, numeroso, presente sulle tribune di Montesilvano. Per Alfieri-Andreatta percorso netto in questa manifestazione con cinque vittorie in altrettante gare. Manuel Alfieri ha ricevuto al termine della cerimonia di cerimonia di premiazione il premio come MVP del torneo. In precedenza si è giocata la finale per il terzo e quarto vinta da Marco Caminati e Davide Dal Molin che hanno beneficiato del forfait avvenuto nel secondo set da parte dei Campioni d’Italia in carica Davide Benzi e Carlo Bonifazi.

FINALE FEMMINILE

In avvio di primo set Michela Lantignotti e Giada Benazzi hanno spinto subito forte sull’acceleratore e le avversarie si sono state nettamente. Breidenbach e They da parte loro hanno provato a recuperare ma Lantignotti -Benazzi non hanno abbassato la guardia e il ritmo e vinto il set (21-13).

L’avvio del secondo set è stato caratterizzato da una buona partenza di Sara Breidenbach e Chiara They (10-7). La reazione di Lantignotti e Benazzi non si è fatta attendere e hanno risposto colpo su colpo (18-18). Finale di set accesissimo con la voglia di They e Breidenbach di riportate le cose in parità che ha prevalso e un ace vincetene della Campionessa d’Italia Breidenbach (28-26) ha portato in parità il conteggio dei set.

Nel tie-break il ritmo è stato alto fin dall’ inizio. Breidenbach e They galvaniffaze della vittoria nel secondo set hanno imposto il proprio ritmo. Nel finale ancora una buona gestione generale ha permesso a Sara e Chiara di chiudere il match alla seconda palla match (15-12).

FINALE MASCHILE

Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta hanno cominciato molto bene il match portandosi subito avanti (10-5). Zaytsev e Lupo hanno provato a rimanere in contatto ma sono scivolati indietro. Le fasi successive hanno visto ancora Alfieri e Andreatta protagonisti e hanno chiuso (21-12).

Nel secondo set la musica è cambiata e Zaytsev -Lupo sono passati in vantaggio (12-10). Il monologo di Ivan e Daniele è proseguito sino alla fine e i due beachers hanno così conquistato il secondo set (21-16).

Nel tie-break Alfieri e Adreatta sono partiti meglio e hanno compiuto il primo allungo. Con il passare delle azioni il pescarese Alfieri e il trentino Andreatta hanno amministrato bene il vantaggio e hanno conquistato set e match (15-13).