Beach Volley: da domani torna il Campionato Italiano

BEINASCO (TORINO)- Il Centro Sportivo “Le Dune” di Beinasco, casa della Beach Volley Training, società campione d’Italia in carica, è la location che da inizio settimana sta ospitando anche gli appuntamenti dedicati al Campionato Italiano Giovanile; quest’oggi si concluderà infatti la tappa rivolta alle categorie Under 20, mentre da domani prenderà dunque il via l’appuntamento dedicato ai migliori beachers italiani. Il Campionato Italiano prosegue con questo delicato evento che metterà in palio altri importanti punti nella classifica generale. Domani prenderanno il via le qualifiche mentre sabato il main draw; domenica sono in programma invece le finali.