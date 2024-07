Beach Volley: Cirò Marina ospita la 5a tappa del C.Italiano

Da venerdì a domenica in Calabria in campo per conquistare punti importanti per la classifica generale. Si parte come sempre domani con le qualifiche, da sabato le sfide del main draw

25 . 07 . 2024 14:19 3 min Campionato ItalianoCirò Marina