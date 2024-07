Olimpiadi: Cottafava/NIcolai domani in campo

PARIGI - Paolo Nicolai e Samuele Cottafava saranno già in campo domani per l'esordio nel torneo Olimpico. I due azzurri alle 23.00 affronteranno, nella suggestiva location del "Tower Eiffel Stadium", una delle coppie più forti del ranking, quella formata dai qatarioti Cherif-Ahmed: medaglia di bronzo a Tokyo 2020.

La coppia, allenata da Simone Di Tommaso, è la testa di serie numero 12 del tabellone, mentre la formazione avversaria la 13esima: 7 in totale i precedenti tra le due coppie, con un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte per gli azzurri.

Quella di Parigi rappresenta la quarta Olimpiade per Paolo Nicolai, unico giocatore nella storia del beach volley maschile italiano a raggiungere questo traguardo, mentre per Samuele Cottafava si tratta dell’esordio assoluto nella manifestazione a cinque cerchi.

Completano la pool A gli svedesi Ahman-Hellvig (vice campioni mondiali e numero 1 del World Ranking) e gli australiani Nicolaidis-Carracher (AUS).



Le coppie e il calendario della Pool A-

Cottafava-Nicolai; Cherif-Ahmed (QAT); Nicolaidis-Carracher (AUS); Ahman-Hellvig (SVE)



27/07 ore 15.00: Ahman/Hellvig (SVE)-Nicolaidis/Carracher (AUS)

27/07 ore 23.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT)

29/07 ore 9.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Nicolaidis/Carracher (AUS)

29/07 ore 20.00: Ahman/Hellvig (SVE)-Cherif/Ahmed (QAT)

1/08 ore 10.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolaidis/Carracher (AUS)

1/08 ore 17.00: Àhman/Hellvig (SVE)-Cottafava/Nicolai (ITA)