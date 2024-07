Olimpiadi: Ranghieri/Carambula partono con una vittoria al tie break

PARIGI- Prima vittoria per le coppie azzurre nel torneo di beach volley di Parigi per merito di Alex Ranghieri e Adrian Carambula che hanno sconfitto questa mattina al tie break per 2-1 (22-20, 19-21, 15-13) gli olandesi Van de Velde/Immers. Un bella prova di carattere della coppia italiana che, dopo aver vinto il primo set ai vantaggi e perso il secondo, hanno trovato la forza nel terzo set di imporsi in volata sulla forte coppia 'orange'.