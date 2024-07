A Cirò firme d'autore, Zaytsev/Lupo e Orsi Toth/Bianchi

TABELLONE FEMMINILE-

Percorso netto quello di Reka Orsi Toth e Giada Bianchi; le azzurre hanno superato la fase a gironi grazie ai successi ottenuti contro Ulrike Bridi/Sonia Galazzo (21-14, 21-19), Sofia Arcaini/Claudia Puccinelli (21-13, 21-19) e contro Anna Piccoli/Sharin Rottoli (21-15, 21-10); tre vittorie che hanno permesso alla coppia azzurra di staccare il pass diretto per le semifinali di quest’oggi. In mattinata la coppia allenata da Fabrizio Magi è riuscita prima a superare 21-13, 21-16 il team composto da Eleonora Annibalini e Anna Pelloia, per poi imporsi al terzo set (18-21, 21-15, 15-10) sulla coppia più in forma del campionato, quella formata da Sara Breidenbach e Chiara They. Per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi il secondo successo di tappa dopo il primo posto ottenuto nel secondo evento di Catania. Continuano invece le belle prestazioni per il team Breidenbach/They; le atlete allenate da Martins James non sono mai scese del podio dall’inizio del Campionato dopo i terzi posti di Caorle (VE) e Catania e i primi posti consecutivi di Montesilvano (PE, Coppa Italia) e Beinasco (TO). A salire sul terzo gradino del podio di Cirò Marina Eleonora Annibalini e Anna Pelloia; le atlete guidate da Luca Tomassi sono riuscite ad imporsi al terzo set (21-13, 19-21, 15-9) su Erika Ditta ed Eleonora Sestini.

TORNEO MASCHILE-

Primo successo del 2024 nel tabellone maschile per Daniele Lupo e Ivan Zaytsev. Il percorso degli uomini di coach Marco Solustri è iniziato prima con il successo nel primo match contro Fabrizio Mussa/Andrea Lupo (21-12, 21-14), per poi cedere (15-21, 21-23) successivamente agli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Per Lupo/Zaytsev sono arrivati i tre successi consecutivi contro Marco Ulisse/Ludovico Giuliani (21-19, 21-12), Valentino Salema/Valentin Lombardo (24-22, 21-11) e Tobia Marchetto/Artur Hajos (19-21, 23-21, 16-14), rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto turno perdenti. In semifinale la neo coppia del circuito si è presa la rivincita su Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, superati questa volta con un doppio 21-17. Una seconda rivincita per Lupo/Zaytsev è arrivata in finale; dopo la sconfitta subita nella finalissima della Coppa Italia di Montesilvano, quest’oggi la coppia allenata da coach Solustri è infatti riuscita a superare nella gara valevole il titolo Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta, battuti 2-0 (21-19, 21-15). Terzo posto per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, bravi a rifarsi dopo la sconfitta in semifinale subita da Lupo/Zaytsev e ad aggiudicarsi la finale per il terzo e quarto posto contro Matteo Camozzi/Federico Geromin, superati 21-13, 21-14.

I PROSSIMI EVENTI | IL CALENDARIO COMPLETO-



LE TAPPE GOLD



6-8 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Finali

LE ALTRE TAPPE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO



2-4 agosto, Marina di Modica (RG)



9-11 agosto, Cordenons (PN)



23-25 agosto, Vasto (CH)