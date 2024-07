Olimpiadi: Nicolai/Cottafava superano gli australiani Nicolaidis/Carracher

PARIGI- Pronto riscatto della coppia azzurra Cottafava/Nicolai sulla sabbia del "Tower Eiffel Stadium" nel torneo olimpico di beach volley. Samuele e Paolo non avevano alternative, dopo la sconfitta all'esordio contro i qatarioti Cherif-Ahmed, dovevano vincere contro gli australiani Nicolaidis/Carracher per continuare la loro corsa parigina. Missione compiuta, il team italiano, si è imposto 2-0 (21-19; 21-18) contro la coppia n° 24 del ranking al termine di una partita gestita in grande sicurezza, anche a testimonianza di una crescita tecnica dei nostri ragazzi che giovedì 1 agosto, torneranno in campo per affrontare i Campioni del Mondo, gli svedesi Àhman/Hellvig, in un match che fa tremare i polsi ma che Cottafava e Nicolai dovranno giocare con la consapevolezza della forza degli avversari ma anche senza paura.

Le parole di Paolo Nicolai-

« Dopo la prima partita abbiamo passato un giorno e mezzo bello teso, perché sapevamo l'importanza di questo incontro. Le che sono seguite alla sconfitta all’esordio sono praticamente volate, siamo rientrati nel villaggio che erano forse le due e mezza e stamattina alle cinque eravamo pronti per partire, quindi in quel poco tempo abbiamo solo cercato di ripassare i punti chiave del nostro gioco. Oggi devo dire che è andata meglio. Abbiamo proposto un beach più di alto livello, cercando di risolvere le situazioni con il sistema di gioco e questo ha funzionato. Con il passare del gioco ci siamo sciolti e si è fatta sentire anche meno l’emozione che, è inutile nasconderlo, in torneo come questo è una componente importante da gestire. In questi giorni stiamo giocando a orari molto diversi, ma a un’Olimpiade vale tutti, vogliamo fortemente continuare il nostro cammino e giocare il maggior numero possibile di partite in una location suggestiva come questa sotto la Torre Eiffel ».

Le parole di Samuele Cottafava-

« Come ha detto Paolo la pressione si è fatta sentire anche oggi, però già il fatto di entrare per la seconda volta in questa arena ti regala un’emozione fortissima, ma non come all’esordio. Questa vittoria era fondamentale per la qualificazione alla fase successiva, giovedì ci aspettano gli svedesi che sono la testa di serie n.1 del torneo e sicuramente ci aspetterà una sfida durissima. Nelle ultime partite hanno quasi sempre avuto la meglio loro, però sono state partite molto tirate e di altissimo livello. In una gara secca tutto può succedere e noi faremo del nostro meglio per provare a portarcela a casa ».



Il tabellino-

Cottafava/Nicolai - Nicolaidis/Carracher 2-0 (21-19, 21-18)



Cottafava/Nicolai - Punti in attacco: 29 (7 Cottafava, 22 Nicolai); Aces: 3; Battute sbagliate: 9; Muri vincenti: 3; Errori totali: 12.





Nicolaidis/Carracher - Punti in attacco: 20 (13 Nicolaidis, 7 Carracher); Aces: 2; Battute sbagliate: 1; Muri vincenti: 3; Errori totali: 7.

ARBITRI: Padron (ESP) e Mukundiyukuri (RWA)

Spettatori: 8651. Durata Set: 21’, 19’.



Pool A – Risultati e calendario-

27/07 ore 15.00: Ahman/Hellvig (SVE)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-0 (21-14, 21-19)

27/07 ore 23.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (19-21, 18-21)

29/07 ore 9.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-0 (21-19, 21-18)

29/07 ore 20.00: Ahman/Hellvig (SVE)-Cherif/Ahmed (QAT)

1/08 ore 10.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolaidis/Carracher (AUS)

1/08 ore 17.00: Àhman/Hellvig (SVE)-Cottafava/Nicolai (ITA)