Olimpiadi: Ranghieri/Carambula cedono ai Campioni Olimpici

PARIGI- Nulla da fare par Alex Ranghieri e Adrina Carmbula nella seconda partita del torneo Olimpico di Parigi. I due azzurri, si sono dovuti arredere nettamente alla coppia Campione Olimpica in carica, Mol/Sorum che hanno inflitto alla coppia italiana un sonoro 2-0 ( 21-12; 21-15), al termine di un match a senso unico che ha ribadito le ambizioni dei due norvegesi che puntano decisamente a conquistare, a distanza di tre anni, il podio. Nonostante la sconfitta Ranghieri/Carambula, che chiuderanno le loro fatiche nel Pool B venerdì 2 agosto alle 10.00 affrontando i fratelli cileni Grimalt M./Grimalt E., grazie al successo maturato all'esordio contro gli olandesi Van de Velde/Immers, possono ancora ambire a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta.

Le parole di Adrian Carambula-

« Loro sono stati bravi a disputare la loro partita ma noi ci abbiamo messo del nostro, ci siamo messi in difficoltà da soli; stasera abbiamo reso difficili anche le cose più semplici. Loro sono stati bravi, noi no ».

Le parole di Alex Ranghieri-

« Onestamente non avevamo grandissime aspettative all'inizio, siamo partiti molto tranquilli perché io personalmente avevo un problema fisico abbastanza delicato da gestire (frattura al pollice della mano destra, ndr). Ovvio che loro sono una formazione davvero forte in ogni fondamentale, abituata a giocare su standard molto elevati e questo in alcune fasi ha fatto la differenza. A mio avviso il divario tecnico ha fatto la differenza, loro sono tra i favoriti della vigilia. Ora ci attende l’ultima importante partita di venerdì con il Cile; sarà importante fare bene per la nostra qualificazione ».

Il tabellino-

Mol/Sorum - Ranghieri/Carambula 2-0 (21-12, 21-15)



Mol/Sorum - Punti in attacco: 28 (11 Mol, 17 Sorum); Aces: 3; Battute sbagliate: 2;

Muri vincenti: 4; Errori totali: 6.



Ranghieri/Carambula - Punti in attacco: 10 (9 Ranghieri, 10 Carambula); Aces: 1; Battute sbagliate: 4; Muri vincenti: 1;

Errori totali: 7.

ARBITRI: Wang (CHN) e Hiebert (CAN)



Durata Set: 20', 18' Tot: 38'

Spettatori: 10.666. Durata Set: 20', 18'

Risultati e Calendario Pool B-

Ranghieri/Carambula; Van de Velde/Immers (OLA); Mol/Sørum (NOR); Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

28/07 Ranghieri/Carambula (ITA)-Van de Velde/Immers (NED) 2-1 (22-20, 19-21, 15-13)

28/07: Mol/Sørum (NOR)-Grimalt M./Grimalt E. (CHI) 2-0 (21-14, 21-16)

31/07 Van de Velde/Immers (OLA)-Grimalt M./Grimalt E. (CHI) 2-0 (21-19, 21-16)

31/07 Mol/Sørum (NOR)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-0 (21-12, 21-15)

2/08 ore 10.00: Ranghieri/Carambula (ITA)-Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

2/08 ore 20.00: Mol/Sørum (NOR)-Vvan de Velde/Immers (OLA)