Europei Beach Volley: vittorie e ko per le coppie italiane

L'AIA (OLANDA) - Seconda giornata dell'Europeo di beach volley con risultati in altalena per le coppie italiane impegnate in Olanda.

Nel torneo femminile, dopo la sconfitta all’esordio, la coppia composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi si è aggiudicata entrambe le sfide di giornata, prima contro le finlandesi Ahtiainen/Lahti vincendo 2-0 (21-15, 21-17), poi imponendosi sulle francesi Vieira/Chamereau 2-1 (18-21, 21-9, 15-12).

Doppia sconfitta per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, superate nel primo match di giornata dalle francesi Vieira/Chamereau 2-1 (15-21, 22-20, 15-12), e poi nel pomeriggio dalla Finlandia di Ahtiainen/Lahti, la quale si è aggiudicata la gara in 39 minuti vincendo 2-0 (21-19, 21-17).

Nessun successo neppure per il duo azzurro inserito nella Pool B composto da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. In mattinata, le forti olandesi Stam/Schoon si sono imposte 2-0 (21-9, 21-18); stesso risultato anche nel pomeriggio per le ucraine Hladun/Lazarenko, che in due set (19-21, 17-21) hanno chiuso la sfida contro le italiane.

Da oggi al via anche i match del tabellone maschile; tre le gare di giornata.

Successo all’esordio per Tobia Marchetto e Jakob Windisch che contro gli austriaci Schnetzer/Kindl hanno vinto 2-0 (21-17, 21-15) e domani 15 agosto affronteranno alle 11:00 gli inglesi dei fratelli Bello ed alle 19:00 gli spagnoli Herrera/Gavira.

Rotondo successo anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, che nella prima ufficiale della rassegna continentale si sono imposti 2-0 (21-14, 21-18) sugli olandesi Sengers/Boehle. Domani doppia sfida, con gli austriaci Hörl/Horst (ore 11.00) prima e con i francesi Rotar/Gauthier-Rat (ore 17:00) poi.

Sconfitta invece per la coppia composta da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, superati all’esordio 2-1 (14-21, 21-18, 13-15) dai polacchi Kantor/Zdybek. Domani la coppia azzurra cercherà il riscatto nei due match di giornata, che li vedranno in campo alle 14:00 contro la coppia tedesca Henning/Just, ed alle 21.00 contro gli olandesi van de Velde/Immers.

CALENDARIO E RISULTATI DELLE COPPIE ITALIANE-



TABELLONE FEMMINILE-



14 AGOSTO

Menegatti/Gottardi (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-15, 21-17)

Vieira/Chamereau (FRA)-R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-1 (15-21, 22-20, 15-12)

Stam/Schoon (NED)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-9, 21-18)

Menegatti/Gottardi (ITA)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (18-21, 21-9, 15-12)

R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (19-21, 17-21)

Scampoli/Bianchin (ITA)-Hladun/Lazarenko (UKR) 0-2 (19-21, 17-21)

TABELLONE MASCHILE-



14 AGOSTO



Marchetto/Windisch (ITA)-Schnetzer/Kindl (AUT) 2-0 (21-17, 21-15)

Cottafava/Nicolai (ITA)-Sengers/Boehle (NED) 2-0 (21-14, 21-18)

Dal Corso/Viscovich (ITA)-Kantor/Zdybek (POL) 1-2 (14-21, 21-18, 13-15)

15 AGOSTO

Pool G, ore 11: Cottafava/Nicolai (ITA)-Horl/Horst (AUT)

Pool B, ore 11: Marchetto/Windisch (ITA)- Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

Pool D, ore 11: Bello Ja/Bello Jo (ENG)- Dal Corso/Viscovich (ITA)

Pool D, ore 14: Dal Corso/Viscovich (ITA)-Henning/Just (GER)

Pool G, ore 17: Cottafava/Nicolai (ITA)-Rotar/Gauthier-Rat (FRA)

Pool B, ore 19: Marchetto/Windisch (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)

Pool D, ore 21: Van De Velde/Immers (NED)-Dal Corso/Viscovich (ITA)