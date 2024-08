Europei Beach Volley: volano Menegatti/Gottardi e Lupo/Nicolai

L'AIA (OLANDA)- Due coppie italiane sono in lotta in Olanda per andare avanti fino alla fine nel Campionato Europeo di beach volley.

Nel tabellone femminile, prosegue a gonfie vele l’avventura per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che in mattinata si sono agevolmente imposte 2-0 (21-12, 21-8) sulle finlandesi Ahtiainen/Lahti; successo che ha dunque proiettato la coppia azzurra ai quarti di finale.

Nuova partita e nuova importante conferma per la formazione azzurra; in serata Menegatti/Gottardi si sono infatti imposte al terzo set (19-21, 21-14, 10-15) anche sulle svizzere Verge-Depre/Mader, centrando così l’accesso per le semifinali; domani la sfida delle 13.15 contro le lituane Paulikiene M. / Raupelyte A. vale il pass per la finalissima europea. Nell’altra semifinale si sfideranno invece le tedesche Müller/Tillmann e le Bobner/Verge-Depre Z. È terminato invece agli ottavi di finale il percorso di Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, superate 2-1 (14-21, 27-25, 15-13) dalla Svizzera delle stesse Verge-Depre A./Mader.

Nel tabellone maschile, successo per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che agli ottavi di finale hanno brillantemente superato 2-0 (21-19, 21-18) i fratelli inglesi Bello, Ja./Bello, Jo. e domani affronteranno la coppia spagnola Herrera/Gavira nel match valevole l’accesso in semifinale. Sempre nel tabellone maschile è terminato invece ai sedicesimi di finale il percorso delle altre due coppie azzurre composte da Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich e Tobia Marchetto/Jakob Windisch, i primi superati 2-1 (21-17, 19-21, 18-16) dagli olandesi Brouwer/Meeuwsen, mentre Marchetto/Windisch sono stati battuti 2-0 (21-11, 21-15) dagli austriaci Horl/Horst.

CALENDARIO E RISULTATI DELLE COPPIE ITALIANE-



TABELLONE FEMMINILE



15 AGOSTO



SEDICESIMI



Orsi Toth/Bianchi(ITA)-Schieder/Borger (GER) 2-1 (18-21, 21-19, 15-9)

16 AGOSTO



OTTAVI DI FINALE

Verge-Depre A./Mader (SUI)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-1 (14-21, 27-25, 15-13).

Menegatti/Gottardi (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-12, 21-8)

QUARTI DI FINALE

Verge-Depre A./Mader (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA) 1-2 (19-21, 21-14, 10-15)

17 AGOSTO



SEMIFINALE

Ore 13.15: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Menegatti/Gottardi (ITA)

TABELLONE MASCHILE



16 AGOSTO



SEDICESIMI

Horl/Horst (AUT)-Marchetto/Windisch (ITA) 2-0 (21-11, 21-15)

Brouwer/Meeuwsen (NED)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-1 (21-17, 19-21, 18-16)

OTTAVI DI FINALE



Cottafava/Nicolai (ITA)-Bello Ja./Bello Jo. (ENG) 2-0 (21-19, 21-18)

17 AGOSTO



QUARTI DI FINALE

Ore 15.30: Cottafava/Nicolai (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)