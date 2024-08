Europei Beach Volley: Gottardi/Menegatti conquistano la finale

Per la coppia federale, tra l’altro, si tratta della prima finale di coppia in una rassegna continentale; per Marta Menegatti, invece si tratta della seconda finale europea dopo quella disputata e vinta nel 2011 in Norvegia in coppia con Greta Cicolari. Dopo i successi di ieri negli ottavi e nei quarti di finale, rispettivamente contro Finlandia e Svizzera quest’oggi per le azzurre è arrivata dunque un importante conferma; una semifinale lunga e molto combattuta che ha visto alla fine premiare le atlete azzurre. L'ultimo scoglio per la formazione federale sarà tedesco; alle ore 20 le azzurre affronteranno infatti in finale le tedesche Muller/Tillmann, vittoriose 2-0 (21-13, 21-16) nell'altra semifinale ai danni delle svizzere Bobner/Verge-Depre Z..

ITALIA-LITUANIA-

A partire meglio in questa semifinale europea sono state La Lituania che si sono subito portata sopra (2-6), amministrando il parziale (12-16) e riuscendo a chiudere il primo set sul 17-21. Reazione Italia nella seconda frazione di gioco con le azzurre che hanno subito trovato il vantaggio passando dal 6-2 al 16-12; sul finale le lettoni hanno tentato di limare le distanze (20-18), ma la formazione azzurra è riuscita a chiudere sul 21-19. Tie-break estremamente equilibrato con le due compagini sempre a contatto passate dal 3-3, 8-8 al 13-13; dopo essersi annullati diversi match point (due annullati dall’Italia e tre dalla Lituania), sono state Marta e Valentina a chiudere sul 20-18, centrando così la finalissima europea.

Nel tabellone maschile Paolo Nicolai e Samuele Cottafava affronteranno gli spagnoli Herrara/Gavira nei quarti di finale in programma alle 15.30.

CALENDARIO e RISULTATI

TABELLONE FEMMINILE

17 AGOSTO

SEMIFINALE

Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Menegatti/Gottardi (ITA) 1-2 (21-17, 19-21, 18-20)

Muller/Tillmann (GER)-Bobner/Verge-Depre Z. (SUI) 2-0 (21-13, 21-16)

FINALE 3/4° POSTO

Ore 18.45: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Bobner/Verge-Depre Z. (SUI)

FINALE 1/2° POSTO

Ore 20: Menegatti/Gottardi (ITA)-Muller/Tillmann (GER)

TABELLONE MASCHILE

17 AGOSTO

QUARTI DI FINALE

Ore 15.30: Cottafava/Nicolai (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)