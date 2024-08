Europei Beach Volley: quarto posto finale per Nicolai/Cottafava

L'AIA (OLANDA)- Si chiude con un brillante quarto posto l'Europeo di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. I due azzurri, dopo aver conquistato la semifinale, speravano ovviamente in un piazzamento migliore ma oggi la coppia azzurra non è stata particolarmente fortunata perdendo entrambi gli incontri in cui sono scesi in campo al tie break, ed in entrambe le circostanze ai vantaggi.