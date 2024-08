Beach Volley: Ad Amburgo Orsi Toth/Bianchi superano le qualificazioni

Due successi per le azzurre, contro le coppie tedesche, Bock/Kunst per 2-0 (21-13, 21-17) Grüne/Christ (GER) per 2-0 (21-19, 21-16), che entrano nel main draw dell'Elite 16

