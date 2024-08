Beach Volley: Vasto ospita la penultima tappa del campionato italiano

VASTO (CHIETI)- Penultimo appuntamento del Campionato Italiano di beach volley prima delle finali di Bellaria Igea Marina, in programma dal 6 all'8 settembre. Da domani, venerdì 23 agosto a domenica 25, il Lido Acapulco, di Vasto, in provincia di Chieti che tra l’altro nella giornata di ieri 21 agosto ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della tappa, è pronto ad ospitare i tanti atleti scenderanno sulla sabbia per dare per darsi battaglia e conquistare i punti in palio per la corsa verso il titolo tricolore 2024. Come per tutti gli altri appuntamenti, domani sarà la giornata dedicata alle qualifiche, sabato spazio al main draw, mentre domenica si disputeranno semifinali e finali.