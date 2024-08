Beach Volley: le coppie azzurre proseguono la corsa ad Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Prosegue a gonfie vele l'Elite 16 di Amburgo per le coppie italiane. Due i match odierni a testa per le tre nostre rappresentative che a fine giornata hanno centrato l’obiettivo di superare la fase a gironi: quarti di finale per Nicolai/Cottafava e primo turno a eliminazione diretta invece per Menegatti/Gottardi e Orsi Toth/Bianchi.

Le prime a scendere in campo sono state Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che, dopo la sconfitta ottenuta ieri nella prima uscita della Pool B contro il Brasile (Thamela/Victoria), questa mattina si sono invece imposte 2-0 (22-20, 21-19) sulle olandesi Piersma B./Bekhuis. Alle 12:00, nella seconda gara contro le svizzere Huberli/Brunner, le azzurre non sono riuscite a confermarsi cedendo infine 2-1 (17-21, 21-14, 16-14) alla coppia elvetica. In virtù dei risultati ottenuti nella fase a gironi le vice campionesse d’Europa domani mattina alle 10 affronteranno nel primo turno a eliminazione diretta le finlandesi Ahtiainen/Lathi, già affrontate e battute due volte la scorsa settimana nella rassegna continentale.

Dopo il ko al debutto di ieri contro l’Olanda di Stam/Schoon, per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi la prima sfida di giornata è stata contro le statunitensi Scoles/Flint, match anche questo perso al tie-break 2-1 (26-24, 18-21, 20-18); pronto riscatto per il duo italiano che alle 13:00 ha invece affrontato e superato 2-0 (16-21, 16-21) le brasiliane Hegeile/Vitoria, riuscendo così a superare la fase a gironi al terzo posto nella Pool C. Domani la sfida delle 10 contro le lituane Paulikiene/Raupelyte, vale per le azzurre l’accesso ai quarti di finale.

Nel tabellone maschile, agevole la vittoria nella prima uscita di giornata per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai; questa mattina gli azzurri hanno infatti superato 2-0 (21-16, 21-17) gli austriaci Hammarberg/Berger T., ottenendo di fatto il secondo successo dopo quello ottenuto ieri all’esordio contro la Norvegia di Mol H./Berntsen. Azzurri che si sono resi protagonisti di un grande match anche nella terza uscita contro i brasiliani Evandro/Arthur, superati al terzo set 2-1 ( 18-21, 21-19, 15-13); tre vittorie su altrettante partite, primo posto nella Pool C e qualificazione ai quarti di finale centrata dalla formazione azzurra.

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLE COPPIE AZZURRE-



QUALIFICAZIONI e MAIN DRAW



21 AGOSTO



Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Bock/Kunst (GER) 2-0 (21-13, 21-17)

Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Grüne/Christ (GER) 2-0 (21-19, 21-16)

FASE A GIRONI



22 AGOSTO



Menegatti/Gottardi (ITA)-Thamela/Victoria (BRA) 1-2 (19-21, 21-16, 19-21)

Stam/Schoon (NED)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 2-1 (23-25, 21-14, 15-9)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (21-16, 20-22, 15-11)

23 AGOSTO



Menegatti/Gottardi (ITA)- Piersma B./Bekhuis (NED) 2-0 (22-20, 21-19)

Scoles/Flint (USA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 2-1 (26-24, 18-21, 20-18)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Hammarberg/Berger T. (AUS) 2-0 (21-16, 21-17)

Huberli/Brunner (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA) 2-1 (17-21, 21-14, 16-14)

Hegeile/Vitoria (BRA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 0-2 (16-21, 16-21)

Evandro/Arthur (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA) 1-2 (21-18, 19-21, 13-15)