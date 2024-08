Beach Volley: Frasca/Gradini e Dal Corso/Viscovich si impongono a Vasto

VASTO (CHIETI)- Vasto ha ospitato, nel weekend scorso, l'ultima tappa del campionato italiano di beach volley prima delle finali di Bellaria Igea Marina (RN), dove dal 6 al 8 settembre è in programma l’ultimo appuntamento stagionale al termine del quale verranno assegnati i titoli nazionali. A trionfare in Abruzzo nel tabellone femminile Federica Frasca e Alice Gradini, mentre a vincere in quello maschile sono stati Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich.

TABELLONE FEMMINILE-

Vittoria nel tabellone femminile per Federica Frasca e Alice Gradini; per la coppia allenata da coach Davide Chiappini si tratta del terzo primo posto stagionale, dopo quelli ottenuti nella prima tappa Gold di Caorle e nella tappa siciliana di Marina di Modica; nel mezzo anche i quarti posti di Catania e Beinasco, il settimo posto di Montesilvano, il quinto posto di Ciro Marina e il terzo gradino del podio conquistato invece a Cordenons. Le atlete romane, che fanno però base a Milano, si sono rese protagoniste di cinque vittorie su altrettante partite disputate e solo due set lasciati invece alle avversarie; Frasca/Gradini hanno infatti superato Rastelli/Tamagnone (21-19, 21-14), Arcaini/Puccinelli (21-13, 21-18), Benazzi/Lantignotti (19-21, 21-15, 15-11) rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo turno vincenti, per poi accedere in semifinale e vincerla con un doppio 21-17 contro Barboni/Schwan. La ciliegina sulla torta per Frasca/Gradini è arrivata in finale grazie alla vittoria al terzo set (14-21, 24-22, 15-13) ottenuta contro Chiara They e Sara Breidenbach, coppia momentaneamente al comando della classifica generale, e che a Vasto ha ottenuto il settimo podio della stagione dopo i terzi posti di Caorle e Catania, i primi posti di Montesilvano, Beinasco e Cordenons e il secondo di Cirò Marina. A piazzarsi al terzo posto Arianna Barboni e Courtney Schwan, al loro primo podio stagionale.

TABELLONE MASCHILE-

Seconda vittoria stagionale di tappa nel tabellone maschile per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; gli azzurri hanno prima superato Manni/Di Stefano (18-21, 21-17, 15-9) e Podestà/Brucini (21-17, 21-12) nel primo e nel secondo turno vincenti, per poi incappare nella sconfitta al terzo set (20-22, 21-19, 15-13) subita contro i campioni d’Italia in carica Benzi/Bonifazi; risultato che ha dunque spedito Dal Corso/Viscovich al quarto turno perdenti, vinto successivamente 21-13, 21-8 contro Sacripanti/Titta. In semifinale il team allenato da Paolo Filiberto Goria si è riuscito ad imporre nettamente 2-0 (21-10, 21-9) su Andreatta/Alfieri, mentre nella finalissima la coppia federale si è riuscita a confermare anche contro Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, compagine momentaneamente al comando della classifica, superata 21-18, 21-15. Per Lupo/Zaytsev si tratta invece del quarto podio stagionale, dopo quelli ottenuti a Montesilvano (secondo posto), a Cirò Marina (primo posto) e a Marina di Modica (primo posto). A salire sul terzo gradino del podio Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri; la coppia seguita da coach Luigi Alfieri ha superato Benzi/Bonifazi nella finale per il terzo e quarto (forfait), ottenendo così il quarto podio stagionale (primo posto a Montesilvano, secondo posto a Cirò Marina, primo posto a Cordenons). Risultato prezioso che ha consentito al duo Andreatta/Alfieri di tenersi stretto il secondo posto nella classifica generale.

LE FINALI-

6-8 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)