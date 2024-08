Beach Volley: Iurisci/Zoeschg già agli ottavi del Mondiale Under 19

SHANGLUO (CINA) - Nel campionato del Mondo Under 19 Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg proseguono la corsa, dopo aver passato le qualificazioni e vinto il match dei 16i. Disco rosso invece per Linda Moretti e Gaia Novello che dopo aver beneficiato del bye nel primo turno di qualifiche, non sono riuscite ad accedere al tabellone principale in virtù della sconfitta subita per mano della Repubblica Ceca del duo Nosálková/Cyrani con il risultato di 2-0 (21-12, 21-10).

Di contro, prosegue l’avventura degli azzurrini Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg. Anche loro, dopo aver beneficiato del bye nel primo turno di qualifiche, hanno affrontato e superato prima 2-1 (12-21, 21-15, 17-15) i cinesi YU Y./XU M.Y., poi 2-0 (21-15, 21-11) il duo di Hong Kong H. Y. Wong/H. F. Li. Successi che hanno permesso alla coppia azzurra di staccare il pass per il main draw. Ad attenderli, il Cile del duo Brain/Brain, superato in due set 2-0 (21-16, 21-13).

Oggi, 29 agosto, due le gare per l’Italia. Nella prima sfida, successo sulla Nuova Zelanda di Vesty/Smith al tie-break (21-16, 19-21, 15-9); vittoria a tavolino invece nella seconda ed ultima gara di giornata per rinuncia al gioco dell’Uruguay di Rodríguez/Rubio.

Domani l’Italia tornerà in campo per gli ottavi di finale; alle 20 (italiane), la coppia azzurra affronterà una tra Germania (Hikel/Sackermann) e Libano (El Chabib/Jad).