Beach Volley: A Corigliano si impongono Orsi Toth/Bianchi e Dal Corso/Viscovich

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- E' andato in archivio a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, l'ultimo Future italiano del Beach Pro Tour 2024.

Una quattro giorni intensa che ha fatto registrare numeri impotanti di partecipazione di pubblico. Dopo gli appuntamenti andati in scena a Cervia (RA, 16-19 maggio), Battipaglia (SA, 23-26 maggio) e Messina (20-23 giugno), quella calabrese ha rappresentato infatti l’ultima tappa italiana stagionale, appuntamento che, come di consueto, si è aperto il giovedì con la giornata dedicata alle qualifiche.

Nel tabellone femminile, ad aggiudicarsi il primo posto sono state Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Le azzurre, nella finalissima dell’evento, si sono imposte 2-0 (21-17, 25-23) in un derby tutto italiano contro Eleonora Sestini ed Erika Ditta, mentre il terzo gradino del podio se lo sono aggiudicate Valentina Calì e Jessica Allegretti, che al tie-break (21-15, 20-22, 15-10) si sono imposte sulla Lettonia del duo Ozolina M./Skrastina.

Nel tabellone maschile, primo posto per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; gli azzurri, giunti in Calabria come formazione testa di serie numero uno del torneo, sono riusciti ad imporsi in trentasette minuti con il risultato di 2-0 (21-14, 22-20) sui lettoni Somoilovs M./Relins. Terzo posto finale invece per Tobia Marchetto e Jakob Windisch (coppia numero due del torneo), che hanno chiuso 2-0 (24-22, 21-17) la sfida contro l’Argentina di Sancer/Azaad.