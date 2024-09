Beach Volley: a Bellaria si assegnano gli scudetti 2024

Il Polo Est Village già dagli ultimi giorni della scorsa settimana è diventato ufficialmente il centro nevralgico del beach volley italiano: a partire da sabato 31 agosto, infatti, lo stabilimento della nota località balneare della riviera romagnola ha già ospitato le Finali dei Campionati Italiani Giovanili con l’assegnazione dei titoli nazionali nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18, mentre oggi si concluderanno le gare valide per il titolo della categoria Under 20.

La macchina organizzativa federale si appresta dunque a vivere l’ultimo weekend di gare; la rassegna nazionale targata Federazione Italiana Pallavolo è pronta dunque a chiudere un lungo percorso articolato in nove tappe e che da metà giugno ha coinvolto in ordine Veneto (Caorle), Sicilia (Catania, Marina di Modica), Abruzzo (Montesilvano), Piemonte (Beinasco), Calabria (Cirò Marina) e Friuli-Venezia Giulia (Cordenons), prima dell'atto conclusivo in Emilia-Romagna.

Le Finali Scudetto 2024, che metteranno in palio un montepremi complessivo di 40.000 euro, vedranno la partecipazione di 32 coppie femminili e 32 maschili che si sfideranno in tabelloni a doppia eliminazione. Come da regolamento, le prime e le seconde coppie classificate nelle finali delle categorie Under 20 (femminile e maschile) usufruiranno della wild card che consentirà loro di partecipare alla tappa finale dell’Assoluto; stesso discorso anche per i vincitori della categoria Under 18 (femminile e maschile). Wild card per le Finali del Campionato Italiano Assoluto anche per Deizi Nika/Laura Toppetti e Filippo Barone/Francesco Mingione, formazioni vincitrici nelle tappe Under 20 conclusesi il 25 agosto a Cellatica (BS).

ASSEGNAZIONE DEL TITOLO-

Il titolo di Campione d’Italia femminile e maschile verrà assegnato alla coppia che conseguirà il punteggio più alto frutto della somma dei punti dei quattro migliori risultati ottenuti durante la stagione.

TABELLONE FEMMINILE-

Spettacolo assicurato nel tabellone femminile dato che al momento la parte alta della classifica è molto corta e ogni partita potrebbe essere dunque decisiva in termini di punti; prima coppia del tabellone e della classifica generale (2150 punti) sarà quella composta da Chiara They e Sara Breidenbach. Partiranno come coppia testa di serie numero due le azzurre Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, quarte in classifica con 1550 punti, mentre la formazione numero tre del seeding sarà quella composta da Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, formazione unitasi per l’occasione. Tanto attese a Bellaria Igea Marina due delle coppie vere protagoniste dell’intera stagione: Federica Frasca e Alice Gradini e Giada Benazzi e Michela Lantignotti, formazioni rispettivamente numero quattro e cinque del tabellone, sono pronte a contedersi il titolo nazionale in virtù delle loro posizioni in classifica: Frasca/Gradini sono al momento terze con 1950 punti, mentre Benazzi/Lantignotti sono seconde con 2000 punti a soli 150 punti alle spalle di They/Breidenbach.

TABELLONE MASCHILE-

Bagarre assicurata anche nel torneo maschile; prima coppia del seeding sarà quella composta da Samuele Cottafava e dal francese Remi Bassereau che lo scorso anno, sempre a Bellaria Igea Marina, partecipò alla tappa conclusiva in coppia con Adrian Carambula. La corsa al titolo nazionale vedrà protagonisti le prime tre coppie della classifica generale: Ivan Zaytsev e Daniele Lupo, coppia numero quattro del tabellone sono il team momentaneamente al comando della classifica generale con 2050 punti; alle loro spalle Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta (coppia numero tre del torneo) con 1975 punti, mentre Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, team numero due del tabellone, tenteranno di ottenere il miglior risultato possibile dato il loro terzo posto in classifica con 1800 punti. Insieme a loro, tra gli altri, anche i campioni d’Italia in carica Carlo Bonifazi e Davide Benzi (1675 punti); da segnalare anche la reunion di Enrico Rossi e Marco Caminati.

IL PROGRAMMA-

8 SETTEMBRE

Ore 10, Semifinale Femminile: Diretta Rai Sport

Ore 11, Semifinale Femminile: Diretta Rai Sport

Ore 12, Semifinale Maschile: Diretta Rai Sport

Ore 13.30, Semifinale Maschile: Diretta Rai Sport

Ore 16.30, Finale 1/2° Femminile: Diretta Rai Sport Web/Differita Rai Sport (ore 18.30)

Ore 17.30, Finale 1/2° Maschile: Diretta Rai Sport