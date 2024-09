Beach Volley: i Campioni U 20 sono Nika/Toppetti e Iurisci/Marini

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Si sono colcluse a Bellaria Igea Marina le finali giovanili di beach volley con l'assegnazione dei titoli italiani Under 20 . Da oggi sul litorale romagnolo prenderà ufficialmente il via l’ultima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto in programma fino a domenica 8 settembre.

TABELLONE FEMMINILE-

A trionfare nel tabellone femminile sono state Deizi Nika e Laura Toppetti. La coppia, allenata da Andrea Santomieri, è riuscita a superare in finale al tie-break 2-1 (21-18, 20-22, 15-6) Asia Aliotta e Linda Moretti. Terzo posto invece per Francesca Caramaschi e Alessia Arienti che, sempre col risultato di 2-1 (20-22, 21-16, 15-13), sono riuscite a centrare il successo su Anna Turchetti e Caterina Ravaioli.

TABELLONE MASCHILE-

Nel tabellone maschile, a laurearsi campioni d’Italia sono stati Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa. Il duo, sotto la guida di Gervasio Iurisci, in poco più di mezz’ora è riuscito a superare 2-0 (21-16, 21-19) Giacomo Piovan e Matteo Marchesan. Terzo gradino del podio per Filippo Funari e Francesco Peri che, col risultato di 2-1 (19-21, 21-16, 15-12), si sono aggiudicati la sfida contro Davide Zanatta e Bryan Argilagos.

Come da regolamento, le prime e le seconde coppie classificate nella categoria Under 20 (femminile e maschile) usufruiranno della Wild Card che gli consentirà di partecipare anche alla tappa finale del Campionato Italiano Assoluto; stesso discorso vale anche solo per i vincitori della categoria Under 18 (femminile e maschile). Wild Card per le Finali del Campionato Italiano Assoluto anche per Deizi Nika/Laura Toppetti (vincitrici della categoria Under 20 di Bellaria Igea Marina) e Filippo Barone/Francesco Mingione, formazioni vincitrici nella tappa Under 20 conclusasi il 25 agosto a Cellatica (BS).