Beach Volley: a Bellaria conclusa la 1a giornata delle finali

A fare da teatro a questa tre giorni di gioco, per il secondo anno consecutivo, è il Polo Est Village che fino a domenica 8 settembre vedrà protagonisti sulla sabbia romagnola i migliori beachers del panorama nazionale.

Ben settantadue le gare disputate oggi sui sei campi allestiti, quaranta nel torneo femminile e trentadue in quello maschile.



Domani, a partire dalle ore 8.30, al via le gare valevoli per il terzo turno del tabellone vincenti e il secondo di quello perdenti.

TABELLONE FEMMINILE-



Nel torneo femminile definito dunque il quadro delle otto formazioni che, in virtù dei loro doppi successi hanno conquistato l’accesso al terzo turno. Tra queste, non ha deluso le aspettative della vigilia il duo unitosi per l’occasione composto dalla vice campionessa d’Europa Valentina Gottardi (solitamente in coppia con Marta Menegatti qui assente) e Claudia Scampoli. Due successi in altrettante gare anche per le prime della classifica generale Chiara They e Sara Breidenbach; con loro continueranno la corsa per aggiudicarsi l’ultima tappa del Campionato Italiano Giada Benazzi e Michela Lantignotti; Camilla Sanguigni e Sofia Balducci; Sara Franzoni e Eleonora Gili; Valentina Calì e Jessica Allegretti; Jessica Belliero Piccinin e Greta Cavestro. In piena corsa anche la coppia reduce dal primo posto nell’ultimo Future italiano del Beach Pro Tour 2024 disputatosi a Corigliano Rossano: Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Contestualmente proseguiranno i match del tabellone perdenti che consentirà di conoscere i nomi delle formazioni che, risalendo la china, potranno ambire a un posto in semifinale.

TABELLONE MASCHILE-



Medesima situazione nel tabellone maschile con otto squadre che hanno già conquistato il pass per il terzo turno vincenti.

Tra loro l’azzurro Samuele Cottafava che, sotto lo sguardo attento del suo solito compagno, Paolo Nicolai e qui in coppia con il francese Remi Bassereau, tornerà in campo domani contro Camozzi/Geromin dopo i due successi odierni contro Di Felice/Santomassimo e Reggiani/Bigarelli.

La corsa al titolo nazionale proseguirà anche per Ivan Zaytsev e Daniele Lupo, vincitori della quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di Cirò Marina (KR) e qui autori di due vittorie contro Iurisci/Marini Da Costa al primo turno e Podestà/Brucini nel secondo.

Come detto avanzano anche Matteo Camozzi e Federico Geromin; Mauro Sacripanti e Giacomo Titta. Completano il quadro i campioni in carica Carlo Bonifazi e Davide Benzi; Tobia Marchetto e Jakob Windisch; Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta (vincitori della tappa Gold di Montesilvano) e, infine, Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich reduci dal primo posto all’ultimo Future italiano del Beach Pro Tour 2024 di Corigliano Rossano.