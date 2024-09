Gli scudetti 2024 a Bianchi/Orsi Toth e Lupo/Zaytsev

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Concluso a Bellaria Igea Marina il lungo percorso del Campionato Italiano di beach Volley con la disputa delle finali che ha laureato le due coppie Campioni d'Italia 2024: Giada Bianchi e Reka Orsi Toth nel femminile e Daniele Lupo e Ivan Zaytsev nel maschile, che in virtù dei punti accumulati nel corso dell’intero circuito, hanno chiuso in vetta alle due classifiche, mentre le vittorie di tappa sono andate alle stesse Bianchi/Orsi Toth nel femminile e a Cottafava/Bassereau nel maschile.

Torneo Femminile-

Giada Bianchi e Reka Orsi Toth sono le campionesse d'Italia 2024. Le due beachers, in virtù del successo in finale al tie-break contro Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, hanno vinto sia la tappa conclusiva sia il titolo nazionale in virtù dei punteggi accumulati in stagione. Le due atlete sono state comunque molto brave a rendersi protagoniste di un percorso netto di sei successi sempre nel tabellone vincenti.

Le parole di Giada Bianchi-

« E’ stato bellissimo questo finale di stagione, la perfetta conclusione di questo campionato italiano che comunque rientrava tra i nostri obiettivi. La finale è stata una bella partita, conosciamo bene Valentina e Claudia, ma anche loro conoscono molto bene noi quindi credo che non sia stato facile sia per noi sia per loro, ma credo che nel complesso il nostro sia stato un buon cammino, chiaro quindi che siamo soddisfatte di quanto siamo riuscite a fare ».

Le parole di Reka Orsi Toth-

« Abbiamo disputato quattro tornei consecutivi in questa parte di stagione quindi un po’ di fatica si è cominciata a far sentire, ma a inizio stagione ambivamo a questo risultato. Sapevamo che potevamo farcela e naturalmente il successo ci ripaga dei sacrifici fatti ».

I RISULTATI-

1a Semifinale: Benazzi/Lantignotti-Gottardi/Scampoli: 0-2 (7-21, 12-21)

2 a Semifinale Femminile: Orsi Toth/Bianchi-They/Breidenbach: 2-0 (21-18, 21-13)

Finale 3/4 Femminile: Benazzi/Lantignotti-They/Breidenbach: 0-2 (18-21, 13-21)

Finale 1/2 Femminile: Gottardi/Scampoli-Orsi Toth/Bianchi: 1-2 (23-21, 17-21, 10-15)

MVP DEL TORNEO FEMMINILE: Reka Orsi Toth

ALBO D’ORO FEMMINILE-

1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, Benelli-Gattelli, Solazzi-Turetta

1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, Catalani-Scollo, Feltri-Folco

1996 Roma: Solazzi-Turetta, Parenzan-Bruschini, De Marinis-Mazzolli

1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, Folco-Marini, Maran-Parenzan

1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, Ferreira-Oliveira

1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Parenzan

2000 Catania: Del Core-De Marinis, Gattelli-Perrotta, Parenzan-Torri

2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Zorina

2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, Lunardi-Reniero, Del Core-De Marinis

2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, Isidori-Marini, Lunardi-Reniero

2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, Menin-Reniero, Chiavaro-Malerba

2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, Chiavaro-Malerba, Mifkova-Paggi

2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, Casuscelli-Reniero, Gioria-Momoli

2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, Campanari-Fanella, Lunardi-Tonon

2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, Chiavaro-Malerba, Gioria-Momoli

2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, Gioria-Momoli, Campanari-Fanella

2010 San Salvo: Campanari-Fanella, Mazzulla-Lo Re, Bacchi-Momoli

2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, Cavalluzzi-Chiavaro, Giogoli-Toti

2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, Giombini-Orsi Toth

2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, Giombini-Gioria, Lo Re-Toti

2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, Bacchi-Momoli, Giombini-Gioria

2015 Catania: Cicolari-Momoli, Lestini-Zuccarelli, Lantignotti-Leonardi

2016 Catania: Giombini-Menegatti, Lo Re-Mazzulla, Annibalini-Allegretti

2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, Piccoli-Scampoli, Bonifazi-Allegretti

2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, Zuccarelli – Traballi, Costantini – Puccinelli

2019 Caorle: Toti-Allegretti; Scampoli-Gradini; Lantignotti-Michieletto

2020 Caorle: Breidenbach- Benazzi; Scampoli Bianchin; Varrassi-They

2021 Caorle: Toti- Allegretti; Lantignotti-Michieletto, Franzoni-Zuccarelli

2022 Caorle: Menegatti-Gottardi; Breidenbach-Benazzi; Gradini-Frasca

2023 Bellaria Igea Marina: Benazzi-Breidenbach; Frasca-Gradini; Scampoli-Bianchin

2024: Bellaria Igea Marina: Orsi Toth-Bianchi; They-Breidenbach; Lantignotti-Benazzi

Torneo Maschile-

Nel tabellone maschile a vincere il titolo nazionale sono stati Daniele Lupo e Ivan Zaytsev ai quali è bastato il quarto posto di tappa per aggiudicarsi lo scudetto.

Per le due medaglie d’argento a Rio 2016 non si tratta del primo successo in carriera. Zaytsev lo vinse, infatti, già nel 2008, mentre per Lupo si tratta del quinto scudetto dopo le precedenti vittorie in coppia con Nicolai e Ranghieri.

Per il duo formatosi poco tempo fa si tratta comunque di un’importante affermazione che conferma le potenzialità di una squadra che, seppur non giovanissima, potrà togliersi delle soddisfazioni sia a livello nazionale sia internazionale.

Tornado alla finale, vincitori di tappa sono stati Samuele Cottafava e Remi Bassereau; i due atleti reduci dalla partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi si sono resi protagonisti di un buon torneo e dopo essere scivolati ieri nel tabellone perdenti si sono tolti la soddisfazione di battere in finale i campioni d’Italia in carica rovinando loro la festa: Benzi/Bonifazi, infatti, con una vittoria avrebbero conquistato il loro secondo titolo consecutivo.

I RISULTATI-

1a Semifinale Maschile: Lupo/Zaytsev vs Benzi/Bonifazi: 1-2 (18-21, 21-16, 12-15)

2a Semifinale Maschile: Dal Corso/Viscovich vs Cottafava/Bassereau: 1-2 (21-17, 19-21, 16-18)

Finale 3/4 Maschile: Lupo/Zaytsev vs Dal Corso/Viscovich: 0-2 (13-21, 11-21)

Finale 1/2 Maschile: Benzi/Bonifazi vs Cottafava/Bassereau 1-2 (21-16, 9-21, 12-15)

MVP DEL TORNEO MASCHILE: Samuele Cottafava

ALBO D’ORO MASCHILE-

1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, Castagnoli-Sanguanini, Pallotta-Zaccoron

1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, Mascagna-Salustri, Raffaelli-Rigo

1996 Cervia: Conte-Sanguanini, Babini-Salustri, Malavolta-Pallottelli

1997 Cervia: Rigo-Marino, Pallotta-Pimponi, Galli-Mascagna

1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, Grigolo-Sanguanini, Ryan-Chapman

1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, Rigo-Marino, Raffaelli-Pimponi

2000 Catania: Cordovana-Mascagna, Bernabè-Galli, Cicola-Lequaglie

2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, Bua-Lequaglie, Cicola-Galli

2002 Jesolo: Fenili-Galli, Cicola-Bendandi, Amore-Lione

2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, Lione-Varnier, Raffaelli-Pimponi

2004 Jesolo: Lione-Varnier, Ghiurghi-Mascagna, Desiderio-Patriarca

2005 Jesolo: Lione-Varnier, Domenghini-Nota, Ghiurghi-Mascagna

2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, Lione-Varnier, Ficosecco-Malavolta

2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, Casadei-Ficosecco, Bernabè-Galli

2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, Bizzotto-Marolda, Fenili-Tomatis

2009 San Salvo: Nicolai-Varnier, Domenghini-Zaytsev, Casadei-Cicola

2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, Martino-Nicolai, Ficosecco-Mugnaini

2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso

2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso, Cecchini-Ranghieri

2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, Tomatis-Ranghieri, Casadei-Ficosecco

2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, A.Lupo-Vanni

2015 Catania: Carambula-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, Caminati-Rossi

2016 Catania: Caminati-Rossi, Benzi-Martino, Casadei-Ficosecco

2017 Catania: Lupo-Nicolai, Carambula-Ranghieri, Caminati-Rossi

2018 Catania: Caminati-Rossi, De Fabritiis – Michienzi, Manni F.-Bonifazi 7

2019 Caorle: Ingrosso M.-Ranghieri; Benzi-Ficosecco; Windisch-Cottafava

2020 Caorle: Nicolai-Lupo; Carambula-Rossi; Abbiati-Andreatta

2021 Caorle: Windisch- Cottafava; Abbiati-Andreatti; Alfieri-Sacripanti

2022 Caorle: Abbiati-Andretta; Alfieri-Sacripanti; Benzi-Bonifazi

2023 Bellaria Igea Marina: Benzi-Bonifazi; Viscovich-Dal Corso; Spadoni-Luisetto

2024: Bellaria Igea Marina: Lupo-Zaytsev; Benzi-Bonifazi; Viscovich-Dal Corso