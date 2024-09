Stating Six: i campioni del beach italiano sono Lupo/Zaytsev e Bianchi/Orsi Toth

ROMA-Starting Six accende i riflettori sul beach volley, disciplina che a Bellaria Igea Marina ha assegnato, nell’ultima tappa del Campionato Italiano, gli scudetti 2024 andati a due coppie di assoluto spessore che potranno regalare all’Italia in futuro importanti soddisfazioni anche in campo internazionale. Fra gli uomini a salire sul gradino più alto del podio Daniele Lupo/Ivan Zaytsev, neo nata coppia che, grazie alle grandi capacità dei due campioni che hanno deciso di giocare insieme, ha prodotto subito risultati straordinari. Il Campionato italiano era il risultato minimo che la coppia allenata da Solustri si era prefissata di raggiungere ed l’obiettivo è stato raggiunto, primo step verso traguardi più importanti. A Daniele ed Ivan a Bellaria Igea Marina è bastato un quarto posto per capitalizzare tutti i piazzamenti centrati nelle altre tappe del circuito. La tappa è andata alla coppia costituita da Samuele Cottafava e Remi Bassereau reduci entrambi dalle Olimpiadi parigine. Per Lupo/Zaytsev, entrambi medaglia d’argento a Rio 2016 non si tratta del primo successo tricolore in carriera. Zaytsev lo vinse, infatti, già nel 2008, mentre per Lupo si tratta del quinto scudetto dopo le precedenti vittorie in coppia con Nicolai e Ranghieri. Intervistati al termine delle loro fatiche sia Ivan che Daniele hanno espresso la loro grande fiducia sulla coppia, pronta a raggiungere altri importanti traguardi, anche in campo internazionale.