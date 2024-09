Oscar del Beach Volley: 1a edizione venerdì a Cervia

CERVIA (RAVENNA) - La stagione del beach volley italiano, che ha vissuto nell'ultimo week end a Bellaria Igea Marina l'atto finale del Campionato Italiano con l'assegnazione degli scudetti, è pronto a salutare la stagione 2024 con un grande evento in programma sempre in Emilia Romagna.

Venerdì 13 settembre a partire dalle ore 18.30 presso il Fantini Club di Cervia (RA) si terrà infatti la prima edizione dell'Oscar del Beach Volley. L'evento organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Fantini Club e la Regione Emilia Romagna, sarà l'occasione per celebrare il quarantesimo anno di attività del beach volley in Italia, e, chiaramente, tutti i beachers e le figure del mondo della disciplina sulla sabbia che si sono maggiormente distinte nel corso dell'ultima stagione.

L’atteso appuntamento prenderà il via con un talk show aperto al pubblico che sarà incentrato su diversi temi riguardanti la disciplina sulla sabbia, per poi proseguire con una cena di gala presso il Ristorante Calamare del Fantini Club, momento in cui inizieranno le premiazioni che sveleranno dunque i nomi dei vincitori di questa prima edizione dell'Oscar del beach volley.

Quello in programma venerdì sarà dunque un momento importante anche per la promozione della disciplina; saranno infatti presenti alla kermesse in Emilia-Romagna tante personalità che durante il corso della stagione, con il proprio operato, hanno contribuito alla costante crescita del movimento nazionale sia in termine di risultati, sia in termini organizzativi. Saranno presenti al Fantini Club di Cervia, tra gli altri, anche Paolo Nicolai, plurimedagliato campione azzurro e storico interprete della disciplina proveniente dalla sua quarta Olimpiade di Parigi 2024; insieme a lui presenti anche i freschi campioni europei Under 18 Laurin Zoeschg e Matteo Iurisci. Il beach volley italiano saluta dunque il 2024 strizzando però l’occhio alla nuova stagione che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e di importanti novità.

I PREMI

- ATLETI DELL’ANNO: Marta Menegatti e Paolo Nicolai

- ARBITRO DELL’ANNO: Davide Crescentini

- SUPERVISORE DELL’ANNO: Pier Paolo Murgioni

- ROOKIE DELL’ANNO: Laurin Zoeschg e Matteo Iurisci (Campioni d’Europa Under 18)

- ALLENATORE DELL’ANNO: Caterina De Marinis