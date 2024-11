Due successi per Gottardi/Orsi Toth a Rio de Janeiro

Rimangono invece ancora a secco di vittorie nel main draw Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Le due azzurre infatti, dopo aver superato brillantemente i turni di qualificazione, si arrendono per la seconda volta in altrettante apparizioni nella fase a gironi. Ieri sono state superate in due set dalla coppia statunitense Cannon/Kraft, mentre oggi hanno ceduto alle austriache Klinger D./Klinger R. sempre per 2-0 (24-22, 21-14).

Entrambe le coppie italiane ritorneranno in campo questa sera. Gottardi/Orsi Toth sfideranno alle ore 22:00 le lituane Paulikiene/Raupelyte, mentre Scampoli/Bianchi se la vedranno con le brasiliane Carol/Barbara.