Dal Corso/Viscovich ad Haikou centrano due vittorie

HAIKOU (CINA) - Percorso netto per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich nel Challenge di Haikou (Cina).

Due vittorie in altrettante apparizioni sulla sabbia che hanno consentito alla coppia azzurra di accedere ai "settimi". Il duo federale ha battuto infatti, nella notte di mercoledì, i cinesi Ch. Y. Liu/J.Q. Liu in due set 2-0 (21-18, 21-17) e in quella di giovedì gli statunitensi Cory/Caldwell 2-0 (21-18, 21-14).

Secondo la nuova formula adottata per questo torneo, gli azzurri scenderanno nuovamente in campo nella notte italiana (ore 4) contro gli austriaci Grossig/Pascariuc nella gara valevole l'accesso in semifinale.