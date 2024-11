Dal Corso/Viscovich sul podio a Haikou

I nostri ragazzi, dopo esser partiti direttamente dal main draw come coppia testa di serie numero quattro del torneo,hanno poi collezionato tre vittorie consecutive rispettivamente contro Cina, Stati Uniti e Austria, prima di cedere 0-2 (13-21, 14-21) agli statunitensi Cody Caldwell e Seain Cook nel match valevole l’accesso in finale. Archiviata la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti la coppia federale si è poi ampiamente rifatta e nella finale per il terzo e quarto posto è riuscita a superare con un doppio 21-19 i tedeschi Philipp Huster e Maximilian Just, chiudendo dunque il torneo sul terzo gradino del podio. Buona la prestazione di Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich contro la Germania, soprattutto per la rimonta del primo set; dopo un’inziale fase di studio (3-3, 6-6, 13-13) la Germania ha tentato la fuga (14-18) ma la formazione azzurra è stata brava prima a recuperare (18-18) per poi riuscire chiudere in proprio favore la prima frazione di gioco (21-19). Nel secondo set (11-11, 13-13) l’Italia ha trovato il break sul 15-13, vantaggio che gli azzurri hanno amministrato (17-19) fino al 21-19 di fine partita.

Buon risultato per la formazione azzurra; per Dal Corso/Viscovich si tratta del quinto podio stagionale in una tappa internazionale del Beach Pro Tour, miglior risultato di coppia in un appuntamento Challenge.