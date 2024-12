Finals di Doha: entrambe sconfitte le coppie azzurre

DOHA (QATAR) - Non è fortunato l'esordio delle coppie italiane nelle Finals di Doha (Qatar). Nel femminile Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno pescato all'esordio la fortissima squadra lettone Tina/Anastasija, coppia testa di serie numero uno del torneo. Le giovani azzurre hanno lottato, fatto loro il primo set, prima di arrendersi, dopo un'ora di battaglia per 2-1 (19-21, 22-20, 15-11). La formazione federale proseguirà il proprio percorso nella Pool A domani contro le cinesi Xue/X. Y. Xia (ore 12) e contro le brasiliane Agatha/Rebecca (ore 17); per le azzurre l’ultimo match della prima fase è invece in programma venerdì 6 alle ore 13 contro le statunitensi Cannon/Kraft.

Prima giornata povera di soddisfazioni anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri hanno perso 2-0 (21-11, 21-18) il primo match della Pool A contro gli olandesi Boermans/de Groot e nella seconda uscita non sono riusciti ad avere la meglio sui padroni di casa Cherif/Ahmed, bravi a spuntarla al tie-break e a chiudere il match in proprio favore 2-1 (16-21, 21-19, 15-9). Paolo e Samuele torneranno sulla sabbia domani alle ore 14 contro i campioni del Mondo in carica, i cechi Perusic/Schweiner, per poi chiedere la fase a gironi venerdì 6 alle ore 14 contro i tedeschi Ehlers/Wickler.