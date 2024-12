Finals di Doha: Gottardi/Orsi Toth vincono e sperano

Il successo sulle brasiliane Agatha/Rebecca per 2-0 (21-15, 21-17) tiene in corsa le azzurre. per l'accesso ai quarti . Terza sconfitta invece per Nicolai/Cottafava superati 2-0 (21-18, 21-13) dai campioni del mondo in carica della Repubblica Ceca Perusic/Schweiner

06 . 12 . 2024 14:41 3 min DohaFinalsNicolai