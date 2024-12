A Doha coppie italiane, Nicolai saluta il beach giocato

DOHA (QATAR)- Con l'eliminazione dal torneo di Doha in Qatar della coppia Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, caduti per mano Ehlers/Wickler impostisi 2-0 (21-16, 21-16), si è conclusa ufficialmente la gloriosa carriera di Nicolai che ha concluso una straordinaria carriera per assumere il riolo di DT della nazional e maschile del beach volley. Gli azzurri hanno pagato errori madornali, sopratutto in difesa che gli sono costati la qualificazione. Paolo Nicolai, che da tempo aveva annunciato il ritiro dai campi, ha giocato dunque la sua ultima partita ufficiale, uscendo dal campo fra gli applausi del pubblico e dei giocatori del circuito. Gottardi/Orsi Toth sono fuori dalla manifestazione dopo la sconfitta patita per mano delle statunitensi Cannon/Kraft. vittoriose sulle nostre 2-0 (21-10, 21-15).