A Yucatan le azzurre Gottardi/Scampoli in finale

YUCATAN (MESSICO)- Prosegue il magic moment di Valentina Gottardi e Claudia Scampoli che a Yucatan in Messico, nel primo torneo del Beach Pro Tour dell'anno, hanno raggiunto la finalissima per la vittoria finale. Dopo aver battuto agli ottavi, nel derby italiano, Giada Bianchi e Reka Orsi Toth per 2-0 (21-12, 21-19) e, ai quarti di finale, le statunitensi Toni/De Berg sempre per 2-0 (29-27, 21-16); nella notte le azzurre hanno sconfitto in semifinale un altro duo statunitense, quello formato da Newberry/Whitmarsh con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-19).

In finale, questa sera alle ore 20 italiane, Gottardi e Scampoli se la vedranno con la coppia svizzera formata da Tanja Hüberli (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024) e Leona Kernen, che ha inflitto, nell’altra semifinale, un secco 2-0 (21-15, 21-12) alle statunitensi Hildreth/van Gunst.