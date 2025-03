Parte alla grande l'Elite 16 di Playa Del Carmen per Cottafava/Dal Corso

PLAYA DEL CARMEN (MESSICO)- Parte bene l'Elite 16 di Playa del Carmen in Messico per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che nella partita d'esordio della Pool A hanno infatti superato 2-1 (21-17, 20-22, 15-13) i brasiliani Evandro/Arthur mentre nel secondo e ultimo match del girone (orario da definire) la formazione tricolore si ritroverà invece davanti i campioni olimpici in carica e coppia testa di serie numero uno della manifestazione, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig. Da segnalare nella sfida vinta questo pomeriggio dagli azzurri contro il Brasile i 6 ace messi a segno da Samuele Cottafava e gli 8 muri di Gianluca Dal Corso.