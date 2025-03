Orsi Toth/Bianchi e Cottafava/Dal Corso ko ai 16i

Superata la fase a gironi grazie alla decisiva vittoria contro Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, Reka Orsi Toth e Giada Bianchi si sono dovute arrendere con il risultato di 0-2 (17-21, 14-21) alle forti brasiliane Carol/Rebecca, venendo così eliminate dalla manifestazione. Un match di certo non semplice per la formazione federale; dopo un momentaneo vantaggio di inizio primo set (4-2), il team federale ha subito il ritorno delle rivali, brave a tornare a contatto e ad allungare, passando dal 5-8 al 9-12. Successivamente Orsi Toth/Bianchi hanno ritrovato ritmo e il risultato è tornato in parità sul 12-12 e 13-13; il Brasile ha poi messo il naso fuori (16-17) prima di staccare l’Italia sul finale e chiudere il primo set 17-21. Seconda frazione di gioco in salita per la formazione azzurra; dopo un sostanziale equilibrio (5-5, 10-10) è stato infatti il team verdeoro a scappare dal 12-14 al 12-19, riuscendo dunque a chiudere la sfida in sicurezza sul 14-21. Brasile agli ottavi e 13° posto finale per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi.

Cottafava/Dal Corso sono stati sconfitti per 2-0 (21-18, 21-13) dagli olandesi Penninga/Immers dovendo così abbandonare la manifestazione nello stato messicano di Quintana Roo.

Gli azzurri erano arrivati a questa sfida forti della vittoria per 2-1 (21-17, 20-22, 15-13) sulla coppia brasiliana Evandro/Artur e con la sconfitta rimediata contro i campioni olimpici svedesi di Parigi 2024 Ahman/Hellvig per 2-0 (21-8, 21-14).

Il prossimo appuntamento per il duo azzurro sarà sempre in Sud America, questa volta in Brasile, dal 9 al 13 aprile, per il secondo Elite16 stagionale a Saquarema, dove gli atleti tricolori saranno la testa di serie numero 16 in partenza dal main draw.

Le parole del DT delle squadre nazionali Paolo Nicolai

« Ho visto una squadra in crescita. Ovviamente cercavamo un risultato migliore, ma questo è quello che abbiamo conquistato. La squadra in ogni partita è cresciuta in qualche aspetto e battendo il Brasile è arrivata la prima vittoria con una squadra top 8. Il torneo ci ha messo di fronte a tante sfide e opportunità. I ragazzi hanno avuto la capacità di accettare le difficoltà, il coraggio di fare scelte difficili in campo, un atteggiamento sempre positivo e di disponibilità verso il compagno. Nell’ultima gara una miglior prestazione in battuta dei nostri avversari, in funzione del forte vento, ha determinato la loro vittoria e la nostra sconfitta. Questa squadra sta costruendo quotidianamente la propria identità e lo sta facendo basandosi su valori forti. I risultati arriveranno presto ».