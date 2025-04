A Saquarema esordio vincente per Gottardi/Cottafava

SAQUAREMA (BRASILE) - Non parte bene l'avventura delle coppie azzurre femminili nel torneo di Saquarema (Brasile), secondo Elite16 del Beach Pro Tour 2025 . Nonostante le sconfitte, arrivate entrambe al tie-break, le formazioni federali hanno di poco sfiorato i rispettivi colpacci contro due tra le più importanti compagini del panorama mondiale. Nella prima uscita della Pool B Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si sono dovute arrendere al tie-break 1-2 (16-21, 21-18, 12-15) alle beniamine di casa Carol/Rebecca, team fresco vincitore dell’Elite16 di Quintana Roo. Dopo il primo set perso 16-21 le azzurre sono state brave a fare propria la seconda frazione 21-18 e ad allungare dunque il match al tie-break; le due formazioni sono state successivamente a contatto per buona parte del terzo set fino sul 10-10, momento in cui le azzurre hanno tentato il sorpasso (11-10), prima di subire il ritorno delle rivali, brave a ribaltare le sorti del match e a trovare il 12-15 finale. Archiviata la prima uscita la coppia Gottardi/Orsi Toth tornerà sulla sabbia questa sera alle ore 20 contro le polacche Ciezkowska/Lunio, compagine proveniente dalla vittoria (21-15, 21-16) contro l’Argentina di Churin/Ghigliazza nelle qualifiche, e dalla sconfitta (14-21, 13-21) subita dalle statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher nella prima uscita del girone; in palio per le azzurre l’accesso al primo turno a eliminazione diretta.

Sconfitta al tie-break anche per Claudia Scampoli e Giada Bianchi; dopo il successo per 2-0 (21-19, 21-15) ottenuto nelle qualifiche contro le padrone di casa Carol/Marcela la coppia federale non è riuscita a confermarsi nel primo match della Pool F, perso 1-2 (14-21, 21-17, 8-15) contro il Canada di Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, team medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Avvio non semplice per Scampoli/Bianchi, andate subito sotto con le canadesi abili nel trovare il primo allungo sul 3-7; vantaggio che ha dunque permesso alle nord americane di comandare l’andamento del primo set, chiuso sul 14-21. Reazione della coppia azzurra nel secondo set, brava, dopo un apparente equilibrio (11-11), a trovare il break (13-11) e a chiudere sul 21-17. Tie-break in salita per le italiane; il Canada si è portato subito sopra passando dal 3-5 al 4-9; vantaggio che le vice campionesse olimpiche hanno bene amministrato fino sull’ 8-15 finale. Le azzurre per rimanere ancora in vita nel torneo saranno obbligate a superare le brasiliane Thainara/Talita nella sfida in programma questa sera a mezzanotte.

Esordio vincente e convincente invece, sulla sabbia carioca, per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che hanno battuto 2-1 (15-21, 21-19, 15-11) il team tedesco, medaglia d'argento ai Campionati Europei e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Ehlers/Wickler. La coppia federale sfiderà nella seconda uscita della Pool D, sempre nella giornata di oggi (orario da definire), gli argentini Capogrosso T./Capogrosso N., finalisti all’Elite16 di Quintana Roo e teste di serie numero quattro della manifestazione, provenienti dal successo per 2-0 (21-14, 21-18) nella partita d'esordio sugli austriaci Hörl/Pristauz. La compagine che uscirà vittoriosa da questo match sarà qualificata direttamente agli ottavi di finale, mentre il team perdente andrà a giocarsi i sedicesimi. Da segnalare, nella sfida vinta dagli azzurri sui tedeschi, una grande prestazione di Gianluca Dal Corso, autore di 25 punti in attacco e ben 7 muri.