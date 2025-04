A Saquarema Gottardi/Orsi Toth conquistano ai quarti

Formazioni femminili azzurre ancora protagoniste nel secondo Elite16 del Beach Pro Tour 2025; nella nottata italiana, in Brasile, sono andati infatti in scena i match valevoli l’accesso ai quarti di finale. Le prime a scendere sulla sabbia sono state Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; importante conferma quella arrivata dal Campo Centrale di Saquarema per la formazione tricolore. Dopo il successo ottenuto contro le brasiliane Andressa/Tainà 2-0 (21-12, 21-19) nel primo turno a eliminazione diretta, le azzurre si sono infatti successivamente confermate nella delicata sfida contro l’altra compagine di casa composta da Thamela/Victoria, superata 2-0 (21-17, 21-19). Prestazione brillante e convincente per le atlete di Caterina De Marinis contro la formazione testa di serie numero uno del torneo. Supremazia Italia nel primo set; le azzurre sono salite subito in cattedra passando dal 6-3 al 13-9, per poi controllare il vantaggio e riuscire a chiudere la prima frazione di gioco sul 21-17. Sono state invece le padrone di casa a iniziare meglio il secondo set; dopo esser state ferme in parità a quota 3, le brasiliane hanno tentato l’allungo (5-8, 9-11) ma la formazione federale è stata brava a non disunirsi e a ritrovare la parità sul 12-12, prima di perfezionare la rimonta e trovare l’allungo sul 14-12. Break di vantaggio che Gottardi/Orsi Toth hanno tenuto ben saldo fino alla chiusura sul 21-19. Le azzurre torneranno in campo questa sera alle ore 18 contro la nuova coppia statunitense formata dalla campionessa del Mondo in carica Kelly Cheng e Molly Show, team che ha chiuso la fase a gironi al primo posto nella Pool E; da segnalare per le statunitensi i due successi ottenuti contro le due formazioni finaliste ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, le campionesse brasiliane Ana Patricia/Duda e le vice campionesse canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson.

Quarti di finale mancati di poco da Claudia Scampoli e Giada Bianchi; le azzurre non sono riuscite a confermare il successo al tie-break ottenuto contro le australiane Clancy/Milutinovic nel primo turno a eliminazione diretta e nel match valevole l’accesso ai quarti di finale sono state sconfitte al terzo set dalle campionesse d’Europa, le tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann. Sfida tutt’altro che semplice per la coppia tricolore che si è però ben comportata contro una delle formazioni più forti del panorama mondiale. Equilibrato l’andamento del primo set con le due squadre a contratto per buona parte del parziale; sul finale un po' di rammarico per le azzurre per i due set point mancati (20-18) e per il successivo sorpasso delle rivali, brave a ribaltare il risultato sul 21-23. Secondo set a tinte azzurre; Scampoli/Bianchi, dopo un momentaneo 9-9 hanno preso in mando le redini del gioco passando dal 11-9 al 19-16, fino al 21-18 di fine seconda frazione di gioco. Tie-break non semplice per la formazione federale; le azzurre hanno sofferto il ritmo di gioco delle avversarie (3-6), brave a scappare via (7-12) e a trovare la vittoria sul 9-15. Per Claudia Scampoli e Giada Bianchi ottimi sprazzi di gioco, tante battaglie vinte e un buon nono posto finale nella loro seconda apparizione ufficiale di coppia.