Stabilite le tappe del Campionato Italiano di beach volley

Parallelamente al Campionato Italiano Assoluto è ufficiale anche il calendario del Campionato Italiano Giovanile 2025, fiore all’occhiello del movimento, che, anno dopo anno, regala sempre tante soddisfazioni anche e soprattutto in termini numerici, oltre che sportivi. Sono ben ventotto gli appuntamenti giovanili totali suddivisi tra Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20. Dal 5 al 7 settembre, invece, a Bellaria Igea Marina (RN), verranno assegnati i titoli nazionali anche nelle categorie Master.

Ad anticipare l’inizio del Campionato Italiano Assoluto e quello Giovanile, come avviene ormai dal 2019, tra poco più di un mese prenderà il via l’atto conclusivo della sesta edizione del Campionato Italiano per Società. Come noto, la prima fase della rassegna nazionale dedicata a tutte le società affiliate, ha preso il via il weekend del 1° novembre 2024 e si chiuderà domenica 11 maggio 2025; dal 23 al 25 maggio a Bibione (VE), invece, sono in programma le Finali, tre iconiche giornate di gare dove verranno assegnati i titoli nazionali in tutte le categorie e dove saranno proclamate le società Campioni d’Italia in entrambi i tabelloni (femminile e maschile).