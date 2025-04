Orsi Toth/Gottardi quinte a Brasilia

BRASILIA (BRASILE)-Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth escono dal torneo, ma sono comunque da applausi. Le azzurre hanno accarezzato la possibilità di accedere in semifinale dell’Elite16, in corso di svolgimento a Brasilia (Brasile), dopo aver disputato una buonissima gara, persa alla fine del secondo set 25-23. Si chiude, dunque, al quinto posto il percorso di Orsi Toth e Gottardi nel terzo torneo Elite16 stagionale dopo che nel quarto di finale contro le forti statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher, sono state superate 2-0 (21-18, 25-23).

C’è sicuramente un po' di rammarico per la gara di oggi, cominciata bene con un avvio di primo set aggressivo e combattuto punto a punto, perso solo dopo l’allungo finale delle statunitensi, testa di serie numero due del torneo: 21-18.

Avvincente e combattuto anche l’avvio di secondo set (3-3, 6-6), con le italiane determinate a non mollare. Le azzurre, in questa fase, provano l’allungo, ma vengono subito raggiunte dalle statunitensi Nuss-Brasher (11-11). Nella fase centrale del set, le italiane si sono distinte per alcuni colpi di pregevole fattura che hanno messo in serie difficoltà le forti americane (15-14). Nel finale, però, Gottardi e Orsi Toth dopo aver annullato ben quattro palle match, si sono dovute arrendere ai vantaggi 25-23.