XIAMEN (CINA)- Al via da oggi a Xiamen in Cina il secondo Challenge del Beach Pro Tour 2025. Nell'occasione per l'Italia saranno protagoniste soltanto coppie maschili, tre, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri ed Enrico Rossi e Marco Viscovich, con questi ultimi all'esordio nel tabellone principali. I nostri tandem partiranno direttamente dal tabellone principale.