BATTIPAGLIA (SALERNO)-Prenderà il via domani, giovedì 29 maggio, al Lido Spineta di Battipaglia (SA) il secondo dei tre Futures in programma questa stagione in Italia. Ottima conferma, dunque, per la località balneare campana, che per il secondo anno consecutivo ospiterà una tappa Futures del circuito internazionale del Beach Pro Tour.