A Ostrava Gottardi/Orsi Toth ai quarti di finale

Le due azzurre hanno sconfitto negli ottavi la coppia svizzera Hüberli/Kernen per 2-0 (22-20, 21-14) e sfideranno le altre due elvetiche Anouk/Zoé per andare in semifinale

Pubblicato il 31 maggio 2025, 18:18 1 min OstravaGottardiOrsi Toth