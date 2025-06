Campionato Italiano: a Caorle definito il main draw della 1a tappa gold

CAORLE (VENEZIA)- Si è conclusa alla Peter Pan Beach Arena di Caorle la prima giornata della prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025 dedicata alle qualifiche. Sei coppie nel torneo femminile e altrettante in quello maschile, sono andate infatti a definire il quadro del tabellone principale; main draw che prenderà il via domani, sabato 14 giugno, con l’inizio dei match in programma già a partire dalle ore 8.30.