A Caorle definito il quadro dei Quarti di Finale

Dopo aver archiviato nella giornata di ieri le qualifiche, quest’oggi sono andati in scena i match del main draw e le sfide valevoli l’accesso ai quarti di finale. Quaranta partite totali, venti gare nel torneo femminile e venti in quello maschile hanno caratterizzato questa seconda ed emozionante giornata di beach volley in Veneto, regalando a tutti i presenti momenti di grande spettacolo. Dalle partite odierne del main draw sono infatti uscite le quattro formazioni, in entrambi i tabelloni, qualificate ai quarti di finale, squadre successivamente raggiunte in griglia dalle vincitrici dei rispettivi quattro turni a eliminazione diretta.

TABELLONE FEMMINILE

Due vittorie nella fase a gironi e accesso diretto ai quarti di finale nel torneo femminile per Chiara They e Sara Breidenbach, Sara Franzoni e Agata Zuccarelli, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, e Alice Gradini e Federica Frasca. Le quattro formazioni che invece hanno superato i rispettivi turni ad eliminazione diretta, andando a raggiungere i quarti di finale sono state quelle composte da Eleonora Sestini e Rachele Mancinelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Eleonora Annibalini e Giulia Toti, e Giada Benazzi ed Erika Ditta.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 15 GIUGNO

Ore 8.15, Campo Centrale: Chiara They/Sara Breidenbach-Eleonora Sestini/Rachele Mancinelli

Ore 8.15, Campo Fonzies: Camilla Sanguigni/Sofia Balducci-Sara Franzoni/Agata Zuccarelli

Ore 9.15, Campo Freddy: Sharin Rottoli/Oriola Shpuza-Eleonora Annibalini/Giulia Toti

Ore 9.15, Campo Fonzies: Giada Benazzi/Erika Ditta-Alice Gradini/Federica Frasca

TABELLONE MASCHILE

Ad aggiudicarsi invece l’accesso diretto ai quarti di finale nel tabellone maschile, in virtù dei due successi nelle rispettive Pool, sono stati Davide Benzi e Tiziano Andreatta, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, Tobia Marchetto e Davide Dal Molin, e Jakob Windisch e Fabrizio Manni. I quattro team che si sono invece aggiudicate gli ottavi di finale, andando dunque a completare il quadro dei quarti, sono state quelle composte da Federico Geromin e Matteo Camozzi, Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi, Marco Ulisse e Simone Marzolla, e Daniele Lupo e Davide Borraccino.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 15 GIUGNO

Ore 10.15, Campo Freddy: Davide Benzi/Tiziano Andreatta-Federico Geromin/Matteo Camozzi

Ore 10.15, Campo Fonzies: Carlo Bonifazi/Raoul Acerbi-Manuel Alfieri/Alex Ranghieri

Ore 11.15, Campo Freddy: Tobia Marchetto/Davide Dal Molin-Marco Ulisse/Simone Marzolla

Ore 11.15, Campo Fonzies: Daniele Lupo/Davide Borraccino-Jakob Windisch/Fabrizio Manni