Ad Alanya Gottardi/ Orsi Toth vincono il derby e conquistano la finale

Valentina e Reka hanno sconfitto in due set 2-0 (21-14, 21-11) Claudia Scampoli e Giada Bianchi e domani alle 16.00 saranno in campo per conquistare il terzo Challenge del Beach Pro Tour 2025

Pubblicato il 15 giugno 2025, 00:28 2 min AlanyaGottardiOrsi Toth