A Caorle vincono They/Breidenbach e Ranghieri/Alfieri nella 1a Gold del C.Italiano

Tre giornate di gare ricche di spettacolo quelle concluse nell’iconica location veneta, casa di JBA, importante punto di riferimento del beach volley italiano. 87 sfide totali, 46 nel torneo maschile e 41 in quello femminile, hanno infiammato il lungomare di Caorle; la manifestazione ha preso il via venerdì con le Qualifiche, per proseguire sabato con il Main Draw e con gli Ottavi di finale, mentre quest’oggi, come noto, sono andati in scena Quarti di finale, Semifinali e Finali. Archiviato questo fine settimana di beach volley in Veneto, la macchina organizzativa federale si sposterà ora in Sicilia, dove dal 27 al 29 giugno prenderà il via a Catania la seconda tappa stagionale.

TABELLONE FEMMINILE

Ad aggiudicarsi il primo posto nel torneo femminile sono state Chiara They e Sara Breidenbach. Dominio assoluto per la formazione allenata da James Martins in questa prima tappa Gold della rassegna nazionale targata FIPAV. Percorso netto per la coppia milanese: cinque partite, cinque vittorie e nessun set perso per strada. Le atlete dell’Open Beach, team testa di serie numero uno del torneo, hanno superato la fase a gironi al comando della Pool A grazie ai successi ottenuti contro Arienti/Caramaschi (21-9, 21-12) e Mattavelli/Tega (21-18, 21-16); nei quarti di finale e in semifinale sono poi arrivati le vittorie contro Mancinelli/Sestini e Franzoni/Zuccarelli, formazioni superate rispettivamente 21-14, 21-14 e 21-15, 21-17. Questo pomeriggio la ciliegina sulla torta; in finale Sara e Chiara sono riuscite ad imporsi con il risultato di 2-0 (21-17, 21-18) anche su Giada Benazzi ed Erika Ditta, vittoria che ha dunque regalato al team lombardo questa prima e importante vittoria stagionale. Ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio è stata invece la formazione composta da Giulia Toti ed Eleonora Annibalini; la coppia romana si è infatti imposta 2-0 (21-19, 23-21) al termine di un match molto equilibrato ai danni di Sara Franzoni e Agata Zuccarelli. MVP del torneo è stata nominata Chiara They.

TABELLONE MASCHILE

Gli assoluti protagonisti nel torneo maschile sono stati Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Per la nuova coppia, formatasi a inizio stagione, è arrivato un importante successo in questo primo appuntamento Gold stagionale. Un percorso vincente e convincente per i beniamini della Peter Pan Beach Arena Caorle; partiti direttamente dal main draw come terza formazione del torneo, Ranghieri/Alfieri hanno superato al primo posto la Pool C grazie alla vittoria in due set contro Ulisse/Marzolla (21-17, 21-17) e quella al tie-break contro Spadoni/Luisetto (22-24, 21-18, 15-11); sono poi seguite le vittorie contro Bonifazi/Acerbi nei quarti di finale (21-15, 21-17) e contro Benzi/Andreatta (21-16, 23-21) in semifinale. Questo pomeriggio, in una caldissima Fonzies Arena, Ranghieri/Alfieri hanno infine centrato il quinto e decisivo successo, arrivato con il risultato di 2-0 (21-16, 21-18) su Tobia Marchetto e Davide Dal Molin. Vittoria meritata per Ranghieri/Alfieri che sono andati a confermare l’ottimo secondo posto ottenuto a livello internazionale nel Future di Battipaglia. A conquistare il terzo posto sono stati invece Davide Benzi e Tiziano Andreatta; la formazione coppia testa di serie numero uno del torneo è riuscita a superare al terzo set (23-25, 21-17, 15-12) Daniele Lupo e Davide Borraccino. A fine manifestazione Manuel Alfieri è stato nominato miglior giocatore di questa tappa Gold.

Al termine della finale maschile è andata in scena la consueta cerimonia di premiazione, presenti, tra gli altri, Silvia Strigazzi, consigliere nazionale (FIPAV) e Fabio Galli, coordinatore dell’attività territoriale (FIPAV).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2025

27-29 giugno, Catania

4-6 luglio, Marina di Ravenna

11-13 luglio, Montesilvano (PE) - Coppa Italia | Tappa Gold Fonzies

1-3 agosto, Marina di Modica (RG) | Tappa Gold Fonzies

8-10 agosto, Cordenons (PN)

22-24 agosto, Vasto (CH)

29-31 agosto, Termoli (CB)

5-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Tappa Gold Fonzies, Finale